Binotto hoopt dat budgetlimiet rol gaat spelen in strijd met Red Bull

Ferrari begon op ijzersterke wijze aan het huidige seizoen. De Italiaanse renstal krijgt stevige concurrentie van Red Bull Racing maar in eerste instantie ging de strijd redelijk gelijk op. In Miami won Max Verstappen wederom en daarmee won de Red Bull Racing-coureur voor de tweede keer op rij.

Ferrari werd dus weer verslagen en men zal nu toch met een antwoord moeten komen. In Miami begonnen Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz op de eerste startrij maar Verstappen verschalkte ze redelijk simpel. Binnen tien rondjes reed de Nederlander aan de leiding en kwamen de Ferrari's er niet langs waardoor ze wederom niet wonnen.

Geld

Ferrari-teambaas Mattia Binotto heeft zelf ook wel door dat de concurrentie dichterbij komt. Hij vertrouwt er echter op dat alles goed gaat komen. Tegenover de Italiaanse tak van Sky Sports sprak hij zich uit: "Tijdens de laatste twee races waren de Red Bulls een paar tienden sneller. We moeten de auto door ontwikkelen. We hopen dat Red Bull al veel heeft uitgegeven. Laten we hopen dat ze minder geld over hebben dat wij."

Updates

Binotto doelt met zijn uitspraken natuurlijk op de geldende budgetlimiet. De Ferrari-teambaas weet dat dit instrument een belangrijke rol kan gaan spelen, gezamenlijk met de updates. Hij rekent zelf snel op nieuwe snufjes aan zijn bolides: "We hebben de eerste updates pas in Barcelona tot onze beschikking. Dus op een bepaald moment zullen ze stoppen met zich verbeteren terwijl wij ons wel gaan verbeteren."