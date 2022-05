Fernando Alonso was een van de grootste verliezers van het afgelopen weekend. De Spaanse Alpine-coureur liep in Miami tegen twee tijdstraffen aan na verschillende incidenten in de race. De ervaren Alonso trok zelf het boetekleed aan maar zijn werkgever Alpine is iets minder enthousiast over de uitgedeelde straffen.

Alonso kreeg zijn eerste tijdstraf van vijf seconden na een touché met Pierre Gasly. De twee raakten elkaar en Alonso vond de straf terecht. Na afloop van de race kreeg Alonso ook nog een tijdstraf van wederom vijf seconden. Ditmaal omdat hij de chicane had afgesneden en volgens de stewards maakte hij zich schuldig aan leaving the track and gaining a lasting advantage.

Teleurstellend

Bij Alpine zijn ze des duivels over de tweede straf van Alonso. De Franse renstal kan zich niet bepaald vinden in de beslissing en haalde na de race in een vinnig statement uit naar de beslissing van de stewards: "De teleurstellende straf voor Fernando betekende dat we geen zes maar vier punten hebben gescoord en onze dubbele puntenfinish van tafel is. Het is heel erg lastig om deze straf te accepteren. Fernando gaf de gewonnen tijd in dezelfde ronde nog terug en we kregen daarnaast niet eens de kans om bewijs te presenteren voordat de straf werd uitgedeeld."

Bewijs

De stewards hadden voor de tweede straf van Alonso niemand naar hun kantoor geroepen. Dat klinkt opvallend maar het is niet de gebruikelijke procedure bij een onderzoek naar het afsnijden van een bocht. Alpine hekelt deze beslissing echter in hun statement: 'Als wij de kans hadden gehad om de situatie uit te leggen, dan hadden wij er vertrouwen in dan Fernando zijn negende plaats mocht behouden."