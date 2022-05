Steiner zwaar teleurgesteld: "Kunnen alleen onszelf de schuld geven"

Het team van Haas begon op verrassend sterke wijze aan het huidige seizoen. De teruggekeerde Kevin Magnussen steeg boven zichzelf uit en beloonde de Amerikaanse renstal met flink wat punten. Tweede coureur Mick Schumacher scoorde nog geen punten maar leek daar afgelopen weekend verandering in te brengen.

Schumacher reed tot diep in de slotfase van de race in de punten. De jonge Duitser kon echter zijn hoofd niet koel houden in een duel met zijn landgenoot en goede vriend Sebastian Vettel. De twee coureurs raakten elkaar in de eerste bocht en liepen allebei fikse schade op aan hun bolides en punten waren uitzicht.

Eigen schuld

Ook Magnussen moest in de slotfase opgeven en teambaas Günther Steiner was op zijn zachts gezegd niet tevreden. Tegenover Motorsport.com was de Italiaan nogal pissig: "We begonnen de race vanuit een slechte uitgangspositie. We werkten onszelf naar een goede positie mar tien rondjes voor het einde gingen we volledig door het putje. Wie is er nou niet teleurgesteld na zo'n weekend? We kunnen hier alleen onszelf de schuld geven. We reden in de punten en het was zelfs mogelijk om met twee auto's punten te pakken."

Lege handen

Maar Haas vertrok in Miami met lege handen. De Amerikaanse renstal stelde dan ook teleur in de eerste thuisrace van het huidige seizoen. Steiner is niet bepaald tevreden: "We gooiden alles weg na de herstart, dit was zeer teleurstellend. We herpakten onszelf wel goed maar we maakten toen een paar foutjes waardoor we met lege handen achterblijven hier. Nou ja, lege handen is niet de goede benaming, eerder met heel wat kapotte onderdelen."