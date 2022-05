Weer punten voor Albon: "Vonden de pace waarvan we wisten dat die er was"

Alexander Albon is bezig aan een zeer solide seizoen bij het team van Williams. De blauwe bolide van de legendarische Britse renstal is zeker niet de snelste maar Albon perst er alles uit. De Thaise Brit deed dat ook weer in Miami en hij mocht met een paar puntjes in het vliegtuig naar huis stappen.

Albon kende een moeilijke kwalificatie en moest zichzelf naar voren vechten in de race. De Thai liet zich weer eens zien en hield relatief simpel stand in het middenveld. Hij profiteerde van de dubbele tijdstraf van Fernando Alonso en werd daardoor als negende geklasseerd. Hierdoor scoorde hij voor de tweede keer punten dit seizoen.

Na afloop van de Grand Prix was de roodharige Albon zeer tevreden. Hij kan leven met het resultaat en gaf in een persbericht van zijn team aan dat hij het al aan zag komen: "Vandaag vonden we de pace waarvan ik wist dat die er al was. We hadden een moeilijke kwalificatie wat ervoor zorgde dat we redelijk ver naar achteren stonden met een prima auto. Je kon hier inhalen dus we konden goede progressie boeken. We hadden het geluk dat de auto's voor ons betrokken raakten bij incidenten. Maar het is positief dat we in de positie waren dat we daarvan konden profiteren. De team deed het geweldig, vooral met de strategie."