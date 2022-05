Magnussen verklaart matige kwalificatie: "Boordradio werkte niet"

Het team van Haas wil goed voor de dag komen voor het thuispubliek in Miami. De Amerikaanse renstal is niet langer het lelijke eendje van het veld en men verwacht veel van deze Grand Prix. Ze moeten wel aan de bak want de kwalificatie verliep gisteren zeker niet naar wens voor het team.

Mick Schumacher was goed op weg maar kon een eerste Q3 vergeten. In het tweede kwalificatiegedeelte kwam hij overduidelijk terrein tekort en noteerde hij uiteindelijk een tijd die goed was voor de vijftiende startplaats. Kevin Magnussen had het nog lastiger en kwam niet eens door Q1 heen, hij werd zestiende.

De verwachtingen voor Magnussen waren hoog. De teruggekeerde Deen maakt immers al het gehele seizoen een prima indruk en vorig jaar was hij actief in Amerika. In een persbericht van zijn team verklaart hij zijn slechte kwalificatie: "Het gaat te gek worden morgen. Hopelijk kunnen we ons terugvechten. De auto is goed maar de radio werkte niet waardoor we niet konden communiceren. We deden slechts één lange run in Q1 in plaats van twee korte. Maar goed, de punten worden pas verdeeld in de race. We gaan zien wat we kunnen doen met de strategie, we hebben goede pace en ik ben optimistisch."