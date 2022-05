Marko baalt ook van Verstappen-problemen: "Heel erg pijnlijk"

De eerste dag in Miami verliep gisteren niet volgens plan voor Max Verstappen. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur arriveerde vol goede moed in Florida maar kon zich snel alweer zorgen maken. De Red Bull kampte met problemen en Verstappen verloor kostbare tijd op het nieuwe circuit.

In de eerste vrije training meldde Verstappen zich alweer snel in de pitbox. Zijn team riep hem naar binnen aangezien er iets te warm werd. Uit voorzorg besloot men de versnellingsbak van Verstappen te wisselen, door deze ingreep miste de Nederlander wel de halve tweede training. Toen Verstappen eenmaal de baan opkwam waren er direct weer problemen, de Red Bull was haast onbestuurbaar. Verstappen noteerde dan ook geen tijd.

Pijnlijk

De teleurstelling was dan ook reusachtig bij het Oostenrijkse team. Vandaag volgt de kwalificatie en men heeft nog maar amper data kunnen verzamelen. Teamadviseur Helmut Marko sprak de teleurstelling uit tegenover Motorsport Magazin. De Oostenrijker was glashelder: "Dit is natuurlijk heel erg pijnlijk. Vooral op een circuit waar je heel erg veel meters wil maken om op de juiste snelheid te komen."

Perez

Toch wil Marko niet de volledige noodtoestand uitroepen. De Oostenrijker zag namelijk dat tweede coureur Sergio Perez wel een goede vrijdag afwerkte op het circuit rondom het Hard Rock Stadium: "We hadden gelukkig Perez nog. Hij reed een goede long run en daar zagen zijn rondetijden er best veelbelovend uit. Wij moeten die afstellingen nu gaan overhevelen naar de auto van Verstappen. Vervolgens is het aan Max om zich te gaan verbeteren ook al heeft hij veel trainingstijd verloren."