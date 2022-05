Haas eert overleden moeder teameigenaar

Het team van Haas rijdt dit weekend zijn eerste thuisrace van het seizoen. De Amerikaanse ploeg van Gene Haas mag in Miami de kunsten vertonen aan de veelvoudig aanwezige landgenoten. Het weekend kent echter een zwarte rand, de moeder van eigenaar Gene Haas is namelijk recent overleden.

Margaret Haas overleed recent en het team steunt hun eigenaar in deze zware tijden. In Miami rijdt men dan ook rond met een aangepaste livery. Op de voorzijde van de wagens van Mick Schumacher en Kevin Magnussen staat een klein maar mooi eerbetoon aan de moeder van Gene Haas.

Honouring Gene’s mom, Margaret, on our cars this weekend ❤️#HaasF1 #MiamiGP pic.twitter.com/VIk1dMnN1j