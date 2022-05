Leclerc krijgt nieuwe motoronderdelen in Miami

De eerste vrije training in Miami zit er inmiddels alweer op. Charles Leclerc noteerde in zijn Ferrari de snelste tijd en dat deed hij met een compleet verse krachtbron achterin zijn bolide. Het hing al geruime tijd in de lucht maar men heeft er in Miami echt werk van gemaakt.

Leclerc is namelijk voorzien van een vrachtlading aan nieuwe onderdelen. De Monegask heeft namelijk een nieuwe ICE, turbocharger, MGU-H, MGU-K en exhaust system gekregen. Het zal Leclerc geen pijn doen, hij krijgt immers nog geen gridstraf omdat hij nog voldoet aan het aantal gebruikte onderdelen.

Opvallend genoeg volgen bijna alle Ferrari-aangedreven bolides in Miami het voorbeeld van Leclerc. Ook Valtteri Bottas, Guanyu Zhou (Alfa Romeo) en Kevin Magnussen en Mick Schumacher (Haas) wisselen veel componenten. Opvallend genoeg is Leclercs teamgenoot Carlos Sainz de enige Ferrari-man die geen onderdeel wisselt. Ook Pierre Gasly, Lance Stroll, Nicholas Latifi en Sebastian Vettel krijgen nieuwe componenten.