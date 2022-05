Williams presenteert bijzonder art-car in Miami

De organisatie van de Grand Prix van Miami heeft de hype tot grote hoogte opgebouwd. De stad in de staat Florida debuteert dit jaar op de Formule 1-kalender en men kijkt reikhalzend uit naar het event. De teams en coureurs werken ondertussen graag mee aan de spanningsopbouw voorafgaand de race.

Het team van Williams heeft in Miami de handen ineen geslagen met de kunstenaar SURGE. Het team presenteerde eerder al een speciaal logo en komt nu met een ander bijzonder kunstproject. Op de vooravond van de Grand Prix van Miami presteren ze een bijzonder kleurrijke art-car. De bijzondere livery zal echter niet in actie komen op de baan, het betreft een showcar die men zal tentoonstellen in Miami.