Williams over worstelende Latifi: "Hij krijgt volledige steun"

Nicolas Latifi kent een lastige periode sinds zijn beruchte crash in de allerlaatste Grand Prix van 2021. Voor de Canadees wil het maar niet vlotten. Het absolute dieptepunt waren de twee crashes in Saoedi-Arabië in zowel kwalificatie en race.

De tegenvallende prestaties is voer voor journalisten. SkySports-analist Ted Kravitz suggereerde dat de 26-jarige coureur - ondanks een flinke som sponsorgeld - vervangen kan worden door Alpine-junior Oscar Piastri met een leenovereenkomst tussen Williams en het Franse team.

Teambaas van de historische renstal, Jost Capito, kreeg lucht van dit gerucht en drukte het gelijk de kop. De Duitse motorsportmanager snapt de situatie van Latifi en geeft hem volledige rugdekking.

“Ja, natuurlijk, ik denk dat het een mind game is, nietwaar?", zei de Williams-chef over de moeilijke periode die zijn coureur doormaakt. "Hij is in staat om erg snel te rijden en dezelfde rondetijden te rijden als Alex als hij op de juiste plek zit, daar ben ik zeker van", zei Capito.

De Duitser heeft een verklaring waarom Latifi worstelt. "De auto's zijn wat moeilijker en lastiger om te besturen dan de auto van vorig jaar. Hij moet er mentaal mee leren omgaan en hij krijgt de volledige steun van het team."

"En nee, natuurlijk, als je een paar tegenslagen hebt, moet je opnieuw tegen het vertrouwen vechten, maar hij krijgt de volledige steun van het team en we zijn er zeker van dat hij er zal komen."