De 22 Formule 1-coureurs van 2022: Nicholas Latifi, de koek is op

De wereldkampioenschapstitels gingen naar Max Verstappen en Red Bull Racing, in de persoon van Nyck de Vries stond er onverwachts een Nederlandse supersub op en na 22 Grands Prix kan GPToday.net de balans opmaken. Welke coureurs veroverden topresultaten en wie presteerden er ondermaats? Vandaag in deel drie, Nicholas Latifi – na drie jaren is de koek op.

Nicholas Latifi (Canada, 29 juni 1995)

Eindklassering 2022: twintigste

Aantal WK-punten: 2

Beste klassering: negende (Japan)

Beste startplaats: tiende (Groot-Brittannië)

Onderling kwalificatieduel met Alexander Albon 2-19 en Nyck de Vries 0-1

Het Formule 1-seizoen 2022 van Nicholas Latifi

Laten we heel eerlijk zijn: veel beroerder kan het haast niet. De Williams van 2022 was absoluut niet de beste wagen van het veld, sterker nog, de renstal uit Grove besloot na een hoopgevend 2021 voor de derde keer in vier jaren het constructeursklassement als allerlaatste. Maar de optredens van Nicholas Latifi vallen wel heel erg in het niet bij die van teammaat Alexander Albon. Waar de Thai zo hier en daar een sterke kwalificatiepace combineerde met een goed optreden in de wedstrijd, daar kwam zijn Canadese collega er dit jaar totaal niet aan te pas.

Het enige hoogtepunt van Latifi vindt, vreemd genoeg, plaats op het drijfnatte circuit van Suzuka. Driekwart seizoen lang moddert de Torontonian wat aan, om tijdens de Japanse Grand Prix zowaar boven te drijven. Waar een Grand Prix-winnaar als Carlos Sainz in de listige baanomstandigheden van het asfalt raakt, daar houdt Latifi ‘m in het juiste spoor. Aan het einde van de wedstrijd liggen er twee felbegeerde WK-punten op hem te wachten.

Dat hij nota bene in de regen prima uit de voeten komt blijkt ook op Silverstone, waar Latifi zijn FW44 bij de beste tien schaart. Op die ene goede race en kwalificatie na jaagt Latifi gedurende het voorbij Formule 1-seizoen echter voornamelijk de meute voor zich uit. Slechts in twee gevallen klopt de Canadees zijn jongere teamgenoot Albon, en zelfs als de Thai een wedstrijd moet toekijken krijgt Latifi het niet voor elkaar om diens invaller Nyck de Vries achter zich te houden.

Dat Latifi eigenlijk geen Formule 1-materiaal was, dat was reeds bekend. Liefst vijf seizoenen had hij nodig om tot het vicekampioenschap in de Formule 2 te komen en zijn verblijf in de koningsklasse was puur en alleen te rechtvaardigen op de diepe zakken van vader Michael, die de centen van het familiebedrijf en aanverwante ondernemingen gedurende drie volledige seizoenen in Williams heeft gestoken. Nu de Britse renstal niet langer om centen verlegen schijnt te zitten, is de noodzaak om een fors betalende rijder aan te houden verdwenen.

Het plan van Nicholas Latifi voor het seizoen 2023

Nicholas Latifi’s tijd in de Formule 1 is ten einde gekomen en de kans dat hij ooit weer terugkeert kan als vrij minimaal worden aangemerkt. De vriendelijke Canadees heeft geen spectaculaire indruk achtergelaten en zal zich waarschijnlijk focussen op een dienstverband op het eigen continent. Er wordt geroezemoesd dat Latifi een voorcontract in de IndyCar Series heeft getekend – voorwaar geen slecht plan, aangezien de bolides in de Verenigde Staten iets robuuster zijn dan die uit de Formule 1.