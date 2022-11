Latifi wilde door in F1: "Maar zo werkt het niet altijd"

Met het vallen van de vlag in Abu Dhabi is er een voorlopig einde gekomen aan de F1-carrière van Nicolas Latifi. De Canadees reed van 2020 t/m 2022 voor Williams en finishte driemaal in de punten.

"Ik ben erg dankbaar voor de drie jaar die ik met Williams in de Formule 1 heb gehad", zei Latifi tegen de internationale media. "Ik verlaat de sport met het gevoel dat ik meer wilde bereiken, maar zo werkt het niet altijd in de autosport."

"Gaandeweg zijn er hoogte- en dieptepunten geweest met veel sterke banden en vriendschappen die ik zal koesteren.

Latifi's wedstrijd in Abu Dhabi ging als een nachtkaars uit na een touché van Mick Schumacher. "Het incident met Mick heeft ons echt uitgeschakeld en toen kregen we een elektrisch probleem waardoor we moesten stoppen", zei de Canadees over het voorval. "Het is niet hoe ik mijn laatste wilde beëindigen, maar het is wat het is."

In 2023 neemt de Amerikaan Logan Sargeant het zitje over van Latifi, terwijl Alexander Albon opnieuw van de partij zal zijn voor het roemruchte team.