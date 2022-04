Horner & Marko reageren op Hamilton: "Misschien moest hij vorig jaar maar stoppen!"

Afgelopen seizoen vochten Max Verstappen en Lewis Hamilton een prachtig titelduel uit. Het duel werd uiteindelijk beslist in het voordeel van Verstappen en men hoopte dit seizoen op een nieuw titanenduel tussen de twee. Echter komt iedereen met die hoop van een koude kermis thuis, Hamilton kent een lastige seizoenstart.

In Imola beleefde de zevenvoudig wereldkampioen vooralsnog zijn dieptepunt. De Britse Mercedes-coureur zakte op vrijdag in de kwalificatie al volledig door het ijs. Hij viel af in Q2 en kon een dag later weinig goed maken in de sprint. Gisteren beleefde hij ook nog eens een rampzalige race. Hamilton zat volledig klem achter Pierre Gasly en werd slechts als dertiende geklasseerd op het vochtige circuit.

Horner

Ook bij Red Bull Racing ziet men de lijdensweg van hun voormalig rivaal. Red Bull-teambaas Christian Horner laat aan de internationale media weten Hamilton snel weer aan de top te verwachten: "Hij had overduidelijk een rampzalig weekend maar hij is nog steeds een achtvoudig wereldkampioen. Ehh, zevenvoudig wereldkampioen. Hij is in de afgelopen vier races echt niet vergeten hoe hij moet racen. Op een bepaald punt lossen ze hun problemen op en wordt hij weer een factor. Ik twijfel daar echt niet aan. Maar de jonge jongens doen het momenteel echt heel erg goed."

Marko

Red Bull-adviseur Helmut Marko is in zijn analyse over Hamilton overduidelijk veel minder genuanceerd. De uitgesproken Oostenrijker werd gisteren na de finish van de Grand Prix geïnterviewd door het Britse Sky Sports. Marko was in een opperste stemming en besloot een venijnig grapje te maken voor het oog van het Britse publiek: "Hij werd door ons op een ronde gezet! Misschien had hij na vorig jaar maar moet stoppen!"