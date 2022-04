Uitslag VT1 Emilia Romagna: Ferrari's domineren kletsnatte sessie

De eerste vrije training op een nat Imola zit er alweer op. Op het legendarische circuit werd de snelste tijd gereden door Charles Leclerc. Daarachter noteerde niemand minder dan Carlos Sainz de tweede tijd van de sessie. De derde tijd was er dit keer voor Max Verstappen. De coureurs komen eind van de middag weer de baan op voor de kwalificatie.

In een kletsnat Imola bleef het lang rustig op de baan. De teams en coureurs keken overduidelijk de kat uit de boom nadat de trainingen in het voorprogramma al werden gedomineerd door spins. Na drie minuten was Valtteri Bottas de eerste dappere coureur die de baan op kwam. Mick Schumacher hield hem al snel gezelschap en het werd al snel duidelijk dat de omstandigheden heel uitdagend waren.

De Ferrari's leken niet zoveel last te hebben van de kletsnatte baan. Carlos Sainz en WK-leider Charles Leclerc waren overduidelijk sneller dan de concurrentie. Leclerc reed uiteindelijk de snelste tijd maar zijn sessie was verre van probleemloos. Meermaals stond de Monegask achterstevoren op de baan. Hij was zeker niet de enige, meerdere coureurs maakten kennis met het Italiaans grind.

Dappere Duitser

De omstandigheden bleven uitdagend maar bij Aston Martin durfde men de gok wel aan. Sebastian Vettel kwam als allereerste de baan op, op intermediates. De dappere Duitser liet zien dat het de juiste keuze was, hij ging gelijk snel op zijn groen gemarkeerde banden. De concurrentie zag dat de gok goed uitpakte en al snel meldden meerdere coureurs zich op de inters op de baan. Onder andere Lando Norris, Charles Leclerc en Kevin Magnussen volgende Vettels voorbeeld.

Haas

Bij het team van Haas lijken ze zich te kunnen verheugen op een zeer interessante kwalificatie. De wagens van de Amerikaanse renstal voelden zich als een vis in het water in de regen. Magnussen ging snel en reed uiteindelijk de vierde tijd, alleen Verstappen en de Ferrari's waren sneller. Magnussens teamgenoot Mick Schumacher noteerde de vijfde tijd en teambaas Günther Steiner kan tevreden zijn in aanloop naar de kwalificatie.

Latifi

Verstappen was de enige die het tempo van de Ferrari's enigszins kon bijhouden. De Nederlander was 1,465 seconden langzamer dan de snelste tijd van Leclerc. De Red Bull-coureur had echter een snellere tijd kunnen noteren, in zijn snelste ronde werd hij opgehouden door Nicholas Latifi. De Canadees kende een rampzalige sessie, na enkele minuten schoof hij al van de baan.

Opvallend

De slotfase van de training werd gekenmerkt door opvallende momenten. Met nog vijf minuten op de klok werd de rode vlag gezwaaid. Norris was gespind en leek vast te staan in de grindbak. Niets was echter minder waar want de McLaren-coureur reed gemakkelijk het grind uit. De wedstrijdleiding herstelde hun fout en de coureurs mochten gelijk weer naar buiten. Niemand verbeterde zijn tijd meer en de gele vlag werd weer gezwaaid. Bottas was rechtdoor geschoten en hield zijn bolide net uit de muur. Hij stond wel vast waardoor hij door de regen terug moest lopen naar de paddock.