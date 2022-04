Marko vestigt hoop op update: "Maar je hebt niets aan een snelle auto als je niet finisht"

Het team van Red Bull Racing begon hoopvol aan het nieuwe seizoen maar kwam van een koude kermis thuis. Afgelopen weekend viel regerend wereldkampioen Max Verstappen wederom uit en de achterstand op kampioenschapsleider Charles Leclerc is alleen maar gegroeid. Het zorgt voor hoofdbrekens bij de Oostenrijkse renstal.

Verstappen viel bij de eerste Grand Prix van het seizoen ook al uit. In Jeddah wist hij te winnen maar dat zijn vooralsnog zijn enige punten van het seizoen. Teamgenoot Sergio Perez werd afgelopen weekend in Melbourne nog wel tweede maar de achterstand op racewinnaar Charles Leclerc was reusachtig. Bij Red Bull krapt men zich inmiddels achter de oren.

Gewicht

De achterstand op Ferrari is veel groter dan gehoopt en er moet iets veranderen. Red Bull-topadviseur Helmut Marko weet wat er mogelijk moet gebeuren. Tegenover zijn landgenoten van Servus TV spreekt hij zich uit: "Het verliezen van gewicht is nogal duur. Het is ten eerste een financieel probleem en ten tweede heeft het met betrouwbaarheid te maken. Dat komt vanzelfsprekend door de budget cap, dat is een moeilijke ruil."

Finish

Maar Marko ziet de toekomst wel positief tegemoet. De Oostenrijker heeft namelijk zijn vertrouwen uitgesproken in updates die er vermoedelijk in Imola al zijn. Marko: "Als ze net zo goed werken als onze eerste update, dan kunnen we met dit pakket op gelijke hoogte komen met Ferrari. Maar als je niet over de finishlijn komt, dan heb je niets aan de voordelen van een snelle auto."