Bijzondere situatie bij late pitstop Albon

Alexander Albon kende een zeer succesvolle Australische Grand Prix afgelopen weekend. De Thaise Brit startte de race in zijn Williams als laatste maar men koos voor een zeer dappere strategie. Albon kwam hierdoor alsnog als tiende over de streep en pakte daarmee één WK-punt.

Albon startte de race op de harde band en hij reed hier zéér lang mee door. Pas in de allerlaatste ronde van de race bezocht hij de pits om van rubber te wisselen. Op on-board beelden is te zien dat het toen al zeer druk was in de pits. Aan het einde van de pitstraat liepen al enkele VIP's die op weg waren naar het podium. Alles verliep goed maar het was wel een zeer hachelijke situatie. Normaliter worden de gasten de pitstraat ingeleid in de laatste ronde maar niemand had rekening gehouden met de late stop van Albon.