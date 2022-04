Stroll bestraft na kwalificatie-crash met Latifi

Lance Stroll en Nicholas Latifi veroorzaakten in Q1 een rode vlag met een heftige crash. Latifi klapte vol de muur in nadat hij aan een snelle ronde was begonnen. Stroll had dat niet door en tikte zijn landgenoot aan waardoor deze met de muur in aanraking kwam op hoge snelheid. Beide heren moesten zich melden bij de stewards.

De klapper van de twee Canadezen zorgden voor de eerste rode vlag van de dag. Er lang immers veel troep op de baan en er stonden twee beschadigde auto's stil. Beide kwamen er ongeschonden vanaf maar de druiven waren zuur. Vooral voor Stroll aangezien hij eerder op de dag al was gecrasht tijdens de derde vrije training.

Na afloop van de sessie moesten de coureurs zich melden bij de stewards. Daar werd Stroll als schuldige aangewezen en dat betekent een gridstraf voor morgen. De Aston Martin-coureur moet drie plaatsen naar achteren en krijgt daarnaast twee strafpunten op zijn superlicentie. Dat brengt hem op een totaal van zeven strafpunten. De stewards vinden dat de meeste schuld van de crash bij Stroll lag omdat hij niet goed omging met de situatie.