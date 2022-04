Marko kijkt naar Mercedes: "Komen terug zodra ze porpoising hebben opgelost"

Het team van Mercedes domineerde jarenlang de Formule 1. De Duitse renstal won sinds 2014 elk jaar de constructeurstitel maar dit jaar lijkt dit er niet in te zitten. De regerend constructeurskampioen ligt mijlenver achter op de teams van Red Bull Racing en Ferrari. Maar toch onderschat niemand Mercedes.

De ploeg van Lewis Hamilton en George Russell ondervindt zeer veel hinder van het fenomeen porpoising. De Mercedessen hobbelen regelmatig op ruwe wijze over de baan en daarnaast heeft men last van meerdere euvels. De problemen waren zelfs zo groot dat Hamilton in Saoedi-Arabië niet eens door het eerste kwalificatiedeel heen kwam.

2013

Bij concurrent Red Bull willen ze Mercedes alles behalve onderschatten. Red Bull-topadviseur Helmut Marko wil geen vergelijkingen trekken met het instorten van de Oostenrijkse ploeg na 2013. Tegenover Formel1.de sprak hij zich uit: "Je moet de twee zaken los van elkaar zien. Het hoofdstuk na 2013 viel samen met nieuwe motorregels en Mercedes domineerde toen. Ze lagen twee seconden voor op de rest maar dat lieten ze logischer wijs niet zien."

Tijdperk

Marko ziet dan ook weinig overeenkomsten met de situatie van zijn eigen ploeg na 2013. De ervaren Oostenrijker ziet andere factoren een rol spelen: "Nu, met veranderingen van het chassis en op motorisch gebied, zijn de verschillen niet zo groot. Mercedes kan niet langer op een knopje drukken voor een feestje. Maar het team staat er goed voor en ze hebben hele belangrijke mensen op chassis-gebied. Ik weet zeker dat ze terugkomen als ze porpoising onder de knie hebben. Hamilton staat ook maar negen punten achter Max, dat is niets. Ik denk niet dat het een einde van een tijdperk is, misschien hebben we een gelijkwaardig duel."