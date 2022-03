Albon bestraft na crash met Stroll

Max Verstappen en Charles Leclerc vochten gisteren een episch duel uit in de slotfase van de Saoedische Grand Prix. Het duel werd in de laatste ronden echter bruut verstoord door een dubbele gele vlag in de eerste sector. Alexander Albon en Lance Stroll hadden elkaar geraakt in de eerste bocht en hadden flinke schade gereden.

Beide coureurs werden na afloop naar de stewards geroepen om het gevecht te bespreken. Albon kreeg daar te horen dat hij de schuldige was. Volgens het rapport van de stewards probeerde Albon zijn Canadese rivaal aan de binnenkant in maar blokkeerde hij zijn remmen. Hierdoor raakten de twee elkaar en volgens de stewards was dat volledig de schuld van de Williams-coureur. Ze gaven hem twee strafpunten en in Australië krijgt hij een drie plaatsen gridstraf.

Door de crash werden er dus dubbele gele vlaggen gezwaaid in de eerste sector. Meerdere coureurs, waaronder Carlos Sainz en Sergio Perez, reden mogelijk te hard en mochten zich melden bij de stewards. De laatste twee rondjes werden dan ook onderzocht maar het liep met een sisser af. Niemand werd bestraft.