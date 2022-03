Magnussen ondervindt hinder van jaar afwezigheid: "Voelde alsof mijn nek brak"

Het team van Haas staat vanavond slechts met één auto aan de start van de Saoedische Grand Prix. Mick Schumacher crashte gisteren absurd hard in Jeddah en uit voorzorg blijft hij vandaag aan de kant. Het betekent dat Kevin Magnussen vandaag de eer hoog mag houden voor de Amerikaanse renstal.

De Deen kende gisteren een prima dag en reed de tiende tijd in de kwalificatie. Het was zeker geen slechte zaterdag voor de vervanger van Nikita Mazepin maar men had op meer gehoopt. Zijn fysieke gesteldheid begon een rol te spelen tijdens de laatste sessie van de kwalificatie op het pijlsnelle, gevaarlijke circuit.

Nek

Na afloop van de kwalificatie klaagde Magnussen over een ernstige pijn in zijn nek. Door de pijn kon hij niet veel meer voor elkaar krijgen. De Deen wordt geciteerd door Motorsport.com: "In Q3 voelde het echt alsof mijn nek brak. Ik kon er echt niet mee rijden, het was zo enorm zwaar. Ik ben er immers een jaar tussenuit geweest en voor circuits als deze ben ik nog niet klaar. Het is wel een geweldige baan, ik heb dus niets tegen dit circuit."

Headrest

Magnussen heeft er van alles aangedaan om vandaag toch goed voor de dag te komen. Toch verwacht de Deen dat hij er tijdens de race nog last van gaat ondervinden. "Je legt je hoofd dan maar tegen de headrest maar dan verlies je veel gevoel voor de auto. Vanuit visueel oogpunt is het ook niet ideaal omdat je eigenlijk de verkeerde kant op kijkt. Ik had echter geen keus, mijn nek had het anders niet gehouden. De auto was trouwens geweldig, ik denk dat de vijfde plek erin zat."