Haas geeft Mazepin trap na: "Punten in Bahrein waren met hem niet gelukt"

Haas-teambaas Guenther Steiner erkende dat Kevin Magnussen bij zijn comeback in Bahrein heeft laten zien wat er mogelijk is met de nieuwe Haas VF-22. Hij ondersteunde die bewering door eraan toe te voegen dat het heel moeilijk zou zijn geweest om hetzelfde resultaat te bereiken met Nikita Mazepin.

Magnussen werd snel opgeroepen om Mazepin te vervangen bij Haas, en plaatste zijn auto in de top 10 tijdens de kwalificatie voordat hij afgelopen zondag een uitstekende vijfde plaats behaalde. Steiner zei onlangs dat de Deen nu een referentie biedt die Schumacher zal helpen vooruitgang te boeken in zijn carrière.

De teambaas zei dat het onbekend was of Mazepin dezelfde resultaten zou hebben neergezet als Magnussen, maar gaf toe dat het niet makkelijk zou zijn geweest. Steiner: "Het terughalen van Kevin heeft zeker laten zien wat er mogelijk is. Ik denk dat het heel moeilijk zou zijn geweest om dit resultaat te behalen met Nikita en Mick Schumacher samen zouden hebben gereden."

Het lijdt geen twijfel dat Haas tot nu toe een van de smaakmakers van 2022 is geweest met hun heropleving in het veld, waarbij ze hun ontwikkeling gedurende heel 2021 hebben opgeofferd om zich uitsluitend te concentreren op een goede start van dit seizoen met de nieuwe wagen, wat tot nu toe lijkt te zijn gelukt.