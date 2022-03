Williams haalt grap uit met jarige Albon

Alexander Albon vierde eerder deze week zijn 26ste verjaardag. De Britse Thai zal vast en zeker een bescheiden feestje hebben gevierd maar hij moet dit weekend ook weer aan de bak. De Williams-coureur moet immers, net als zijn collega's, weer aan de start verschijnen van de Saoedische Grand Prix.

Bij Williams wilde men de verjaardag van Albon niet in stilte laten voorbij gaan. De Britse grapjassen besloten Albons kamer in het motorhome compleet in te pakken met pakpapier. De Thai kon er wel om lachen maar maakte zich ook snel uit te voeten, zijn trainer mocht alle 'cadeaus' dan ook uitpakken.

Wrapping up @alex_albon's birthday celebrations 😉🎁



We left Albono a few gifts to open in his driver room this morning...😂 pic.twitter.com/wVY4ku2WOy