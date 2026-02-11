Ferrari maakt volgens Damon Hill al jaren dezelfde fout tijdens de wintertests in de Formule 1. De wereldkampioen van 1996 stelt dat de Scuderia zich laat verleiden tot snelle rondjes met weinig brandstof, puur om indruk te maken. Die aanpak levert volgens Hill vooral schijnzekerheid op, waarna Ferrari in het seizoen zelf tekortschiet.

De Brit, die in het verleden zelf meerdere keren bovenaan de tijdenlijsten stond tijdens pre-season tests, ziet een duidelijk patroon. Ferrari behoort regelmatig tot de snelste teams in de winter, maar slaagt er al jaren niet in die vorm om te zetten in titels. De laatste coureurstitel dateert van 2007, terwijl de constructeurstitel sinds 2008 niet meer werd gewonnen.

Schijn bedriegt tijdens wintertests

Volgens Hill zeggen testresultaten lang niet altijd iets over de echte verhoudingen. Teams kunnen met brandstof spelen om sneller of juist langzamer te lijken, waardoor tijden een vertekend beeld geven. “Die testresultaten gaan vooral over wie het snelst is op papier, maar dat klopt vaak niet”, legt Hill uit in de podcast Stay on Track van The Race.

“Je ziet soms teams ineens bovenaan staan waarvan je dat totaal niet verwacht”, vervolgt de oud-coureur. “In de praktijk zit er vaak enorm veel verschil in brandstof, afstellingen en programma’s. Kijkers moeten dus oppassen dat ze niet te veel waarde hechten aan die rondetijden”, waarschuwt Hill.

Ferrari voelt de druk

Hill schetst dat teams in het verleden bewust met extra brandstof reden om hun ware snelheid te verbergen, maar dat het omgekeerde ook gebeurde. “Sommige teams haalden juist brandstof uit de auto om een snelle ronde te laten zien. Dat was vooral bedoeld voor sponsors, media en fans”, aldus Hill.

Volgens de Brit is Ferrari daar nog altijd gevoelig voor. “Dat hele idee is volstrekt zinloos. Je zet jezelf alleen maar voor schut als het seizoen begint en je snelheid tegenvalt”, stelt Hill. “Ferrari voelt de druk om altijd een rondetijd neer te zetten, terwijl Red Bull juist heel goed is in het verborgen houden van hun echte potentieel.”