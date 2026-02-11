user icon
icon

Hill verwacht weinig van Hamilton en Ferrari: "Maken er altijd een show van"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Hill verwacht weinig van Hamilton en Ferrari: "Maken er altijd een show van"

Ferrari maakt volgens Damon Hill al jaren dezelfde fout tijdens de wintertests in de Formule 1. De wereldkampioen van 1996 stelt dat de Scuderia zich laat verleiden tot snelle rondjes met weinig brandstof, puur om indruk te maken. Die aanpak levert volgens Hill vooral schijnzekerheid op, waarna Ferrari in het seizoen zelf tekortschiet.

De Brit, die in het verleden zelf meerdere keren bovenaan de tijdenlijsten stond tijdens pre-season tests, ziet een duidelijk patroon. Ferrari behoort regelmatig tot de snelste teams in de winter, maar slaagt er al jaren niet in die vorm om te zetten in titels. De laatste coureurstitel dateert van 2007, terwijl de constructeurstitel sinds 2008 niet meer werd gewonnen.

Meer over Ferrari F1-teambaas maakt zich grote zorgen over Red Bull

F1-teambaas maakt zich grote zorgen over Red Bull

29 jan
 'Ferrari is het zat en kopieert controversiële motortruc van Mercedes'

'Ferrari is het zat en kopieert controversiële motortruc van Mercedes'

9 feb

Schijn bedriegt tijdens wintertests

Volgens Hill zeggen testresultaten lang niet altijd iets over de echte verhoudingen. Teams kunnen met brandstof spelen om sneller of juist langzamer te lijken, waardoor tijden een vertekend beeld geven. “Die testresultaten gaan vooral over wie het snelst is op papier, maar dat klopt vaak niet”, legt Hill uit in de podcast Stay on Track van The Race.

“Je ziet soms teams ineens bovenaan staan waarvan je dat totaal niet verwacht”, vervolgt de oud-coureur. “In de praktijk zit er vaak enorm veel verschil in brandstof, afstellingen en programma’s. Kijkers moeten dus oppassen dat ze niet te veel waarde hechten aan die rondetijden”, waarschuwt Hill.

Ferrari voelt de druk

Hill schetst dat teams in het verleden bewust met extra brandstof reden om hun ware snelheid te verbergen, maar dat het omgekeerde ook gebeurde. “Sommige teams haalden juist brandstof uit de auto om een snelle ronde te laten zien. Dat was vooral bedoeld voor sponsors, media en fans”, aldus Hill.

Volgens de Brit is Ferrari daar nog altijd gevoelig voor. “Dat hele idee is volstrekt zinloos. Je zet jezelf alleen maar voor schut als het seizoen begint en je snelheid tegenvalt”, stelt Hill. “Ferrari voelt de druk om altijd een rondetijd neer te zetten, terwijl Red Bull juist heel goed is in het verborgen houden van hun echte potentieel.”

F1 Nieuws Formule 1 F1 Lewis Hamilton Ferrari

Reacties (2)

Login om te reageren
  • ViggenneggiV

    Posts: 3.185

    Plan H ... Plan H

    • + 0
    • 11 feb 2026 - 19:03
  • Rimmer

    Posts: 13.148

    Ja maar Lewis is wel echt heel goed hoor. Geef hem 100 pk meer dan de rest en dan ga je zien. Wat zeg ik? Geef hem 50 pk meer dan de rest en dan is hij nog enorm sterk. Nu hij weer verliefd is op Fake Kim is er helemaal geen houden meer aan.

    • + 0
    • 11 feb 2026 - 19:14

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.533
  • Podiums 132
  • Grand Prix 232
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar