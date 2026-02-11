user icon
Mekies verklaart keuze voor Hadjar: "We moeten wel"

Isack Hadjar debuteert dit seizoen voor Red Bull Racing en mag heeft tijdens de shakedown zijn allereerste meters gemaakt voor het team. Ook tijdens de tests in Bahrein komt de coureur in actie en Red Bull-teambaas Laurent Mekies laat weten waarom hij zo gecharmeerd is van de jomnge Fransman. 

Isack Hadjar debuteerde vorig seizoen in de Formule 1 namens het zusterteam van Red Bull; Racing Bulls. Hadjar werkte het eerste deel van het seizoen al samen met Laurent Mekies, maar de Franse teambaas werd toen als vervanger aangesteld bij Red Bull als gevolg van het ontslag van Christian Horner

Hadjar verraste menig kijker en kenner tijdens zijn allereerste seizoen en liet zien in een mindere auto naar het podium te kunnen rijden. Hadjar had wel een gelukje tijdens zijn allereerste podiumplaats, want Lando Norris viel vlak voor het einde van de race uit. 

Hadjar verraste Red Bull

Isack Hadjar vervangt Yuki Tsunoda bij Red Bull en wordt daarmee de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen: "We verbergen niet dat we beter moeten presteren met die tweede auto, en dat geldt ook voor het tweede deel van vorig jaar. We hebben wat vooruitgang geboekt met Yuki, maar niet op het niveau dat we hadden moeten bereiken, dus we zijn ons ervan bewust dat we daar beter moeten presteren."

Yuki Tsunoda eindigde vorig seizoen als zeventiende en was daarmee niet goed genoeg voor het tweede Red Bull-zitje, aldus Mekies: "Er is geen gemakkelijke oplossing. Het is een complexe vergelijking die we ook als zodanig benaderen. Ik denk dat Isack over een ongelooflijke snelheid beschikt."

Tijd voor jonkies

"We vinden dat hij vorig jaar op een uitstekend niveau is begonnen, zijn startsnelheid was uitstekend – op het niveau van de allerbesten. Maar we zijn er ook van overtuigd dat de grote jongens, de kampioenen, niet alleen een ongelooflijk startpunt hebben, maar ook vooruitgang boeken. Het gaat niet alleen om vooruitgang door volwassenheid of door je gesprekken met de ingenieurs, ze gaan ook echt sneller."

Red Bull beschikt over een juniorenteam en dat helpt enorm. Het potentieel van Hadjar was dan ook snel gezien: "Dat hebben we vorig jaar bij Isack bij Racing Bulls gezien, dus we zijn ervan overtuigd dat het potentieel enorm is."

Reacties (2)

Login om te reageren
  • ViggenneggiV

    Posts: 3.184

    Liefst zou hij Max alle testdagen volledig laten rijden

    • + 0
    • 11 feb 2026 - 18:09
    • snailer

      Posts: 31.740

      Voor de zekerheid de aode componenten uit Spanje er op?

      Zodra Hadjar gemiddeld een halve seconde achter Verstappen zit, doet hij het goed. De race resultaten zullen dan ook gewoon wat hoger uitvallen waarschijnlijk. Dat is wel wat speculatie, maar men verwacht dat de verschillen tussen de teams wat groter zullen zijn.
      Het een halve seconde er achter hoef je niet perse buiten de top te vallen. Wat dat betreft had Perez het een stuk zwaarder vooral in 2024 met de minimale verschillen.

      • + 0
      • 11 feb 2026 - 18:22

