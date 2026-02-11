user icon
'Mercedes kende groot probleem tijdens testdag en moest hamer gebruiken'

'Mercedes kende groot probleem tijdens testdag en moest hamer gebruiken'

Het team van Mercedes kende geen foutloze eerste dag van de testweek in Bahrein. De Duitse renstal reed in de middagsessie weinig rondjes met Andrea Kimi Antonelli, en ze leken dan ook de nodige problemen te hebben. Het is een flinke tegenvaller voor het team dat in Barcelona opvallend sterk was.

Alle ogen waren vandaag gericht op het team van Mercedes. De Duitse renstal geldt al geruime tijd als de topfavoriet voor de wereldtitel, en in Barcelona maakten ze die rol waar. Ze reden zeer veel rondjes, en de rondetijden zagen er ook zeer sterk uit. De verwachting was dan ook dat ze vandaag zouden gaan domineren op het circuit van Sakhir in Bahrein.

Wat had Mercedes ontdekt?

George Russell reed in de ochtend 56 rondjes en daarmee wist hij ongeveer een hele raceafstand af te leggen. In de middag stond hij de nieuwe W17 af aan zijn teamgenoot Andrea Kimi Antonelli, maar de Italiaan stond opvallend lang binnen. Het was niet duidelijk wat er precies aan de hand was, maar het lijkt erop dat ze de nodige problemen hadden. In de middag gingen er geruchten rond dat Mercedes een probleem had ontdekt tijdens het aanpassen van de set-up, maar de berichten zijn tegenstrijdig.

De man met de hamer

F1 TV-analist Sam Collins meldde tijdens de nabeschouwing dat hem iets was opgevallen tijdens de test. Volgens Collins zou Mercedes met een hamer in de weer zijn geweest, iets wat ze normaal gesproken nooit doen. Dit zou erop duiden dat Mercedes een serieus probleem had, al hebben ze daar zelf niets over gecommuniceerd.

Hoe verliep de testdag verder voor Antonelli?

Antonelli wist uiteindelijk dertig rondjes te rijden in de middag, en was daarmee veel minder productief dan zijn teamgenoot en de concurrentie. Hij kwam niet verder dan de elfde tijd, al zeggen tijden weinig tijdens de testdagen. De jonge Italiaan zal in de komende twee dagen zijn best gaan doen om meer meters te maken.

f(1)orum

Posts: 9.497

Een hamer? Moesten ze dan teruggrijpen naar Hammertime?

  • 3
  • 11 feb 2026 - 17:44
Reacties (10)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.435

    Hypermoderne motoren.
    Hoog opgeleide monteurs.
    Miljoenen verdienende coureurs.
    Miljarden bedrijf.

    En met de hamer de motor maken.

    Net als vroeger met de brommers.
    Hup, met de hamer en grote dikke schroevendraaier de boel repareren....mooie tijd was dat.....'n halve eeuw geleden!!

    • + 1
    • 11 feb 2026 - 17:43
    • schwantz34

      Posts: 41.789

      Goei-Ouw tijd was dat!

      • + 0
      • 11 feb 2026 - 17:49
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.435

      Zaterdagmiddag bij ons thuis de brommers uit elkaar halen.
      Tegen het einde van de middag de boel weer in mekaar zetten en de ene had wat boutjes over en de ander had wat moertjes tekort, maar de brommers starten....en de boel liep weer.

      Op tijd om bier te gaan drinken in de kroeg.....met het smeer nog op je klauwen.

      Fijne tijd.

      • + 0
      • 11 feb 2026 - 18:04
    • HarryLam

      Posts: 5.260

      Cylinderkop afschuren op een stoeptegel voor meer compressie.

      • + 0
      • 11 feb 2026 - 18:44
  • f(1)orum

    Posts: 9.497

    Een hamer? Moesten ze dan teruggrijpen naar Hammertime?

    • + 3
    • 11 feb 2026 - 17:44
  • Mick34

    Posts: 1.284

    Toto Wolff is natuurlijk niet dom. Nu het potentieel van de Mercedes-motor laten zien gaat er natuurlijk voor zorgen dat die compressie-truc sowieso wordt aangepakt. Het lijkt me niet meer dan logisch dat alle Mercedes torretjes op een lager vermogen rijden dan ze normaal zouden doen.

    Als de compressie-truc inderdaad een groot voordeel geeft....

    • + 0
    • 11 feb 2026 - 18:08
    • Rimmer

      Posts: 13.147

      Een hogere compressie geeft uiteraard voordeel. 20-25 pk.
      En uiteraard houdt Mercedes de kaarten nu maar even aan de borst want anders wordt de druk op de FIA te hoog en gaan ze rare dingen doen.
      Dat McLaren vrij eenvoudig de snelste tijd zette laat ook wel zien dat er niks mis is met die motor. Het zal straks ook wel blijken als Mercedes en McLaren op zondag de prijzen verdelen.

      • + 0
      • 11 feb 2026 - 18:15
    • HarryLam

      Posts: 5.260

      Toto zegt voordeel is 2 a 3 pk, wat ik trouwens niet geloof.

      • + 0
      • 11 feb 2026 - 18:46
  • fdorp

    Posts: 77

    Ja Sam Collins, als iemand verhalen opdikt is hij het wel. Heb het hem idd horen zeggen in de nabeschouwing op F1TVpro.

    Overigens was Red Kravitz als pitreporter. Dat is dan weer ff nieuw bij F1TV pro

    • + 0
    • 11 feb 2026 - 18:55

