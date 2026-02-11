Het team van Mercedes kende geen foutloze eerste dag van de testweek in Bahrein. De Duitse renstal reed in de middagsessie weinig rondjes met Andrea Kimi Antonelli, en ze leken dan ook de nodige problemen te hebben. Het is een flinke tegenvaller voor het team dat in Barcelona opvallend sterk was.

Alle ogen waren vandaag gericht op het team van Mercedes. De Duitse renstal geldt al geruime tijd als de topfavoriet voor de wereldtitel, en in Barcelona maakten ze die rol waar. Ze reden zeer veel rondjes, en de rondetijden zagen er ook zeer sterk uit. De verwachting was dan ook dat ze vandaag zouden gaan domineren op het circuit van Sakhir in Bahrein.

Wat had Mercedes ontdekt?

George Russell reed in de ochtend 56 rondjes en daarmee wist hij ongeveer een hele raceafstand af te leggen. In de middag stond hij de nieuwe W17 af aan zijn teamgenoot Andrea Kimi Antonelli, maar de Italiaan stond opvallend lang binnen. Het was niet duidelijk wat er precies aan de hand was, maar het lijkt erop dat ze de nodige problemen hadden. In de middag gingen er geruchten rond dat Mercedes een probleem had ontdekt tijdens het aanpassen van de set-up, maar de berichten zijn tegenstrijdig.

De man met de hamer

F1 TV-analist Sam Collins meldde tijdens de nabeschouwing dat hem iets was opgevallen tijdens de test. Volgens Collins zou Mercedes met een hamer in de weer zijn geweest, iets wat ze normaal gesproken nooit doen. Dit zou erop duiden dat Mercedes een serieus probleem had, al hebben ze daar zelf niets over gecommuniceerd.

Hoe verliep de testdag verder voor Antonelli?

Antonelli wist uiteindelijk dertig rondjes te rijden in de middag, en was daarmee veel minder productief dan zijn teamgenoot en de concurrentie. Hij kwam niet verder dan de elfde tijd, al zeggen tijden weinig tijdens de testdagen. De jonge Italiaan zal in de komende twee dagen zijn best gaan doen om meer meters te maken.