Red Bull-uitvalbeurten veroorzaakt door veelbesproken standaard onderdeel

De seizoensopener in Bahrein eindigde gisteren in een drama voor Red Bull Racing. Max Verstappen als Sergio Perez vielen in de absolute slotfase van de Grand Prix uit in kansrijke positie. Verstappen en Perez leken te gaan finishen als de nummer 2 en 4. Beide heren kregen echter te maken met hetzelfde euvel, een probleem met de brandstofpomp.

Opvallend genoeg ligt een probleem met dit onderdeel waarschijnlijk niet bij Red Bull en vermoedelijk ook niet bij motorleverancier Honda. De brandstofpomp is namelijk een standaardonderdeel, dat betekent dat elk team hier een identiek onderdeel gebruikt. De leverancier van het onderdeel is het Italiaanse bedrijf Magneti Marelli. Maar het kan natuurlijk wel dat het probleem kan optreden in combinatie met de wagen van Red Bull Racing. Er kunnen bijvoorbeeld problemen ontstaan door koelingsproblematiek.

Document

Een op zondag rondgestuurd document van de FIA maakt de situatie alleen maar bijzonderder. De teams kregen van de autosportfederatie namelijk een eenmalige uitzondering om onder de parc fermé regels de primer pump te controleren. Dit is dan weer onderdeel van het brandstofsysteem, wat dus een standaardonderdeel is. Dit doet vermoeden dat er al problemen werden verwacht met het onderdeel.

Marko

Red Bull-adviseur Helmut Marko gaf op zondag al aan dat het probleem niet geheel uit de lucht kwam vallen. Tegenover Motorsport.com sprak de Oostenrijker zich uit: "We denken dat dit een probleem was met de brandstofpomp. Tijdens de test had iedereen dat last van. Die brandstofpomp komt ook niet van ons, dit is een standaardonderdeel. Het is echt heel gek want we hebben dit probleem nog nooit eerder gehad."