'Red Bull-uitvalbeurten niet veroorzaakt door standaardonderdeel'

Er heerst nog steeds veel onduidelijkheid omtrent de uitvalbeurten van Max Verstappen en Sergio Perez. De twee Red Bull-coureurs vielen allebei uit in de slotfase van de Grand Prix van Bahrein van afgelopen weekend. Het was wel snel duidelijk dat het bij beide bolides vermoedelijk ging over hetzelfde defect.

Gisteren vermoedde men dat het ging om een probleem met de brandstofpomp. Het zou gaan om een standaardonderdeel geleverd door het Italiaanse bedrijf Magneti Marelli. Onder andere Red Bull-topadviseur Helmut Marko riep na de race dat hij vermoedde dat de problemen hier lagen, nu lijkt het erop dat de vork toch iets anders in de steel steekt dan gedacht.

De Nederlandse krant De Telegraaf meldt namelijk dat Red Bull Racing is begonnen aan een diepgravend onderzoek naar de oorzaken van de problemen. Volgens de publicatie blijkt uit de checks van de FIA en de Red Bull dat er helemaal geen enkel probleem was met de standaardonderdelen. Men vermoedt alsnog dat er het probleem ergens zit in het benzinesysteem. Het team dacht ook dat er nog voldoende benzine in de tank zat dus veel is nog onduidelijk.