Magnussen euforisch: "Ik kon de Mercedes bijna de hele tijd zien!"

Kevin Magnussen leeft momenteel in een droom. De Deense Haas-coureur werd nog geen twee weken opgeroepen als vervanger van de ontslagen Nikita Mazepin en in Bahrein reed hij de sterren van de hemel. Magnussen kende een wervelende kwalificatie en in de race schitterde hij opnieuw.

Op zaterdag kwalificeerde Magnussen zich als zevend en daarmee was hij zelfs sneller dan de Mercedes van George Russell. De Deen liet in de race op het Bahrain International Circuit nogmaals zien dat Haas niet langer het lelijk eendje van het veld is. Hij profiteerde optimaal van de uitvalbeurten van de Red Bulls en in de sprint naar de finish kwam hij perfect voor de dag. Hij kwam over de lijn als vijfde (!).

Mercedes

Na afloop van de race verscheen Magnussen voor de microfoons en kladblokken van de internationale media. De Deen was daar een blij man: "Ik heb hier enorm van genoten. Het was zo fijn om weer terug te zijn op deze positie. Complimenten voor het team, complimenten dat ze de auto in deze positie hebben gekregen. We waren de sterkste van het middenveld, ik kon de Mercedes bijna de gehele race zien."

Ander verhaal

In de slotfase van de race vloog de bolide van Pierre Gasly nog in de brand waardoor de safety car de baan in kwam. De Deen profiteerde hier zeer zeker van, zoals hij ook van het uitvallen van de Red Bulls profiteerde. Magnussen is zich ervan bewust: "Ik weet dat de safety car ons aan het einde een beetje heeft geholpen. Maar het was zeker weten een compleet ander verhaal vergeleken met vroeger."