Haas door het dolle heen: "Kevin deed het fantastisch!"

Het jaar 2021 eindigde als het slechtste seizoen voor Haas in de Formule 1. Voor het eerst sinds de entree in 2016 haalde het team geen punten, en dus kon het ook niet rekenen op veel inkomsten vanuit de 'teampool' die de FIA ooit in het leven heeft geroepen.

Daarbij komt ook dat het nauwelijks sponsoren heeft dus het budget wat de Amerikanen bij elkaar schrapen is nihil. Vorig jaar gaf het team vrijwel meteen aan de ontwikkeling van de auto van vorig jaar te stoppen en alles te gokken op een comeback in 2022. Dat is gelukt, door een fantastisch optreden van comeback-kid Kevin Magnussen, die 2 weken geleden nog niet wist dat hij dit weekend in Bahrein zou racen.

Bij Haas is men sinds zijn komst in 2017 naar het team al enorm fan van Magnussen. Vooral teameigenaar Gene Haas is een groot fan van de Deen, die teambaas Steiner de opdracht gaf om hem te bellen als vervanger van de ontslagen Rus Nikita Mazepin. En zo geschiedde. Magnussen testte amper een dag in de Haas VF-22 vorige week in Bahrein en wist zijn talent meteen te laten gelden tijdens het eerste raceweekend in het Midden-Oosten. Het resultaat is een vijfde plaats, achter de twee Ferrari's en Mercedessen.

Dromen

Dat betekent 10 punten voor Haas waar Steiner uiteraard dolblij mee is: "Het is allemaal te danken aan het team. Kevin deed bovendien uitstekend zijn werk. Een terugkeer in de Formule 1 als deze had hij niet durven dromen, maar hij weet hoe hij moet racen in een auto."

"Ik ben enorm trots op het team. Ons gevecht terug naar de punten is iets wat je hier op deze manier had kunnen voorspellen. Onze jongens op het circuit hebben het de afgelopen twee jaar mentaal heel zwaar gehad maar hun hoofd koel gehouden en altijd blijven geloven in het team. De pitstops waren goed en de jongens hebben een goede auto gebouwd!"

Schumacher

De andere coureur van Haas, Mick Schumacher, finishte als elfde en miste hierdoor op een haar na zijn eerste punt uit zijn F1-carrière. Steiner zegt over Mick: "Mick komt dichtbij zijn eerste punt. Hij zit er dicht tegenaan dus dat zal niet lang gaan duren. De elfde plaats is bovendien zijn beste resultaat tot nu toe."