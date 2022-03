Magnussen positief over comeback: "Je kan de opwaartse trend bij het team voelen"

Het team van Haas kende nogal een onrustig voorseizoen. De Amerikaanse renstal kreeg te maken met de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. Ze verwijderden de Russische sponsorstickers van de wagens en ook de Russische coureur Nikita Mazepin werd de deur gewezen. Hierdoor zat het team wel met een aardig probleem, ze hadden immers ineens een stoeltje vrij.

De renstal moest snel opzoek naar een vervanger en het werd al snel duidelijk dat men zocht naar een coureur met ervaring. Uiteindelijk koos men voor een oude bekende in de persoon van Kevin Magnussen. De Deense coureur verliet het team in 2020 aan het einde van het seizoen. Zijn Formule 1-loopbaan leek ten einde en hij trok naar Amerika, nu is hij echter terug.

De Deense comeback kid kijkt reikhalzend uit naar de seizoensopener van het aankomende weekend. Hij was al zeer snel weer gewend aan zijn werkomgeving. In een persbericht van zijn team spreekt hij zich uit: "Terugkeren bij het team voelde zeer vertrouwelijk. Er zijn een paar nieuwe gezichten en dat is goed omdat het betekent dat het team is gegroeid sinds mijn vertrek. Je kan echt de opwaartse trend bij het team voelen en dat is positief. De sfeer is goed en iedereen heeft zin in het nieuwe seizoen."