Magnussen trots op comeback: "Aanbod was simpelweg te aantrekkelijk"

Het kwam gisteren als een donderslag bij heldere hemel: Haas presenteerde Kevin Magnussen als vervanger van de ontslagen Nikita Mazepin. Het is een opvallende transfer aangezien Magnussen twee jaar terug aan de kant werd geschoven door de Amerikaanse renstal. Toch lijkt alles nu weer helemaal in orde te zijn, de Deen heeft zelfs een meerderjarig contract getekend bij Haas.

Magnussen zelf moest ook even twee keer kijken toe zijn telefoon afging. De Deense coureur had het hoofdstuk Formule 1 immers voor zichzelf afgesloten en hij had überhaupt nooit gedroomd over een comeback. Toch is dit nu een feit, in een persbericht van Haas is hij duidelijk: "Ik was natuurlijk heel erg verbaasd maar ook blij toen ik een telefoontje kreeg van Haas. Ik had mijn focus al weerlegt naar andere zaken voor 2022 maar de mogelijkheid om terug te keren in de Formule 1 ,bij een team dat ik goed ken, was simpelweg te aantrekkelijk."

De normaal zo uitgesproken Magnussen was wel even van stuk gebracht toen zijn comeback een feit werd. Hij wil zijn 'nieuwe' bazen dan ook hartelijk bedanken: "Ik wil vanzelfsprekend Gene Haas en Günther Steiner bedanken voor het feit dat ik mijn Formule 1-loopbaan kan vervolgen. Ik weet hoe competitief ze allebei zijn. We hebben altijd een positieve relatie gehad, zelfs na mijn vertrek in 2020."