Deze coureurs komen in actie tijdens de eerste testdag in Bahrein

Morgen begint de tweede wintertest van dit jaar. Op het circuit van Bahrein zullen de heren coureurs en de teams weer drie volle dagen voor hun kiezen krijgen. Voor deze test zullen de teams de taken weer moeten verdelen onder hun coureurs. Opvallend genoeg pakken de teams het allemaal verschillend aan.

Bij het team van Red Bull Racing zal Sergio Perez de gehele dag voor zijn rekening nemen. Max Verstappen komt vrijdag pas in actie. Het team van Mercedes pakt het net weer wat anders aan. Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton neemt de ochtend voor zijn rekening en George Russell kruipt in de middag achter het stuur.

Fittipaldi

Het team van Haas zal slechts een halve dag in actie komen morgen. Het materiaal van het team kwam zeer laat aan op het circuit waardoor ze geen volledig programma kunnen afwerken. In de middag zal testcoureur Pietro Fittipaldi in actie komen, de Braziliaan zal in ieder geval tijdens de test in de wagen kruipen. Of hij daadwerkelijk de vervanger gaat worden van Nikita Mazepin is nog niet duidelijk.

Onduidelijk

Bij Aston Martin zal Sebastian Vettel de ochtend voor zijn rekening nemen en in de middag is het de beurt aan Lance Stroll. Bij Williams rijdt Alexander Albon de gehele eerste testdag en Pierre Gasly zal ook de gehele dag voor zijn rekening nemen bij het team van AlphaTauri. Guanyu Zhou rijdt de ochtend voor Alfa Romeo en in de middag komt Valtteri Bottas in actie. Ferrari, McLaren en Alpine hebben hun rijderskeuze nog niet bekend gemaakt.