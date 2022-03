Uralkali dreigde sponsoring Haas in te trekken vanwege Schumacher

Dmitry Mazepin heeft gedreigd zijn sponsoring aan Haas in 2021 op te zeggen, nadat zoon Nikita het team ervan beschuldigde Mick Schumacher vorig seizoen een lichter chassis te hebben gegeven. De Rus uitte publiekelijk klachten dat zijn teamgenoot een voorkeursbehandeling kreeg bij Haas in het eerste deel van het seizoen, waarbij Mazepin over het algemeen de langzaamste coureur van het veld was in de kwalificaties en races in een auto die gedurende het hele seizoen achteraan reed.

In de vooruitblikken van de langverwachte vierde serie van Drive to Survive probeerde teambaas Guenther Steiner de zorgen van de familie Mazepin weg te nemen over het feit dat de ene coureur een 'betere' auto krijgt dan de andere. "Het is dezelfde auto", zei Steiner in de video. "Hoezeer je ook gelooft dat het niet zo is, het is dezelfde auto."

Ultimatum aan Haas

Maar Mazepin Senior was niet overtuigd en stelde het team uiteindelijk voor een ultimatum dat zijn zoon een nieuw chassis aangeboden moest krijgen, anders zou zijn financiële steun aan het team worden beëindigd.

"Als het niet verandert, zal ik een officiële brief sturen dat we stoppen met de financiering en stoppen met racen", vertelde hij Jesper Carlsen, een van de mensen die zich bezighoudt met het management van Mazepin.

"Het zal een enorm probleem worden als ze geen geld meer krijgen en zij moeten beslissen wat te doen, want we zijn klaar met 'laten we dit maar doen, laten we dit proberen'. Dat gaan wij niet langer volhouden. We hebben het al geprobeerd voor drie races en als we de Uralkali verwijderen, stoppen we met racen. Wissel de wagens. Iedereen weet dat iemand een voordeel heeft."

Carlsen stapte vervolgens naar Steiner en sprak de overtuiging uit dat er een verschil is tussen de auto's, maar toen hij sprak over de waarschuwing van de titelsponsor, reageerde de teambaas: "Daar wil ik niet op ingaan tijdens een interview."

Mazepin kreeg uiteindelijk later in het seizoen na de zomerstop een nieuw chassis, maar bleef in de kwalificaties langzamer dan Schumacher en werd over het algemeen gedurende het hele jaar verslagen door de zoon van Michael Schumacher.

Toekomst Mazepin

De toekomst van de familie Mazepin bij Haas is zeer twijfelachtig na de Russische invasie in Oekraïne, waarbij sportorganisaties over de hele wereld de aanwezigheid van Russische atleten op het internationale podium hebben geschrapt - hoewel de FIA heeft bevestigd dat Russische en Wit-Russische coureurs onder een neutrale vlag mogen rijden.