Haas-sponsor bevestigt: "Fittipaldi en Schumacher in actie voor Haas in 2022"

Het is over en uit voor Nikita Mazepin, zo bevestigt de sponsor van Haas F1-team. Hij maakte zojuist bekend dat Pietro Fittipaldi en Mick Schumacher aan de start gaan staan voor het Amerikaanse team.

Wegens de ontwikkelingen in Oekraïne, mocht Mazepin al niet rijden in het Verenigd Koninkrijk, maar Haas heeft besloten om hem helemaal niet meer in te zetten. Vanwege zijn Russische afkomst en banden met Poetin, is het over en uit voor de F1-coureur.

Eerder verwijderde Haas ook al haar Russische sponsor van de bolides.