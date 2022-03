FIA sluit Russische atleten uit van deelname aan autosport

De dagen van Nikita Mazepin in de Formule 1 lijken geteld. De FIA heeft het advies van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) overgenomen, wat betekent dat er geen Russische coureurs meer deel zullen nemen aan de autosportevenementen die onder de vlag van de FIA worden gehouden.

Na de Russische invasie in Oekraïne komt het ene na het andere sanctiepakket tot stand. Russische staatsburgers krijgen het elke dag moeilijker, vooral in Europa waar veel maatregelen getroffen worden. Zo sloten de wereld voetbalbond FIFA en Europese voetbalbond UEFA Rusland en Russische teams al uit van deelname aan Europese competities en wereldkampioenschappen.

Voor Mazepin betekent het dat hij niet meer voor Haas F1 kan uitkomen.

Neutrale vlag

De FIA laat echter nog een kleine ruimte open. Het geeft aan dat als het vanwege juridische of organisatorische redenen niet lukt, dan moeten de sportbonden er alles aan doen om Russische of Wit-Russische coureur te laten rijden onder een neutrale vlag.

De vraag is echter wat de Formule 1 gaat doen, en of Haas sowieso door gaat of kan gaan met Mazepin. De advocaten van het team kijken deze week naar de contracten.