Steiner: "Haas is niet meer het langzaamste team"

De winterse testsessies zijn begonnen en dus is het gissen welk team waar staat op de grid. Ieder jaar zorgt het voor rumoer en suggesties maar zeker dit jaar met de grote reglementswijzigingen is het lastig voorspellen tot aan de eerste race.

Haas-teambaas Guenther Steiner geeft toe dat hij geen idee heeft waar ze staan in de pikorde, maar hij is er zeker van dat zijn team niet de langzaamste is van alle 10 de F1-teams. Haas legde vorige week de minste ronden af van alle teams tijdens de driedaagse testsessie op het Circuit de Catalunya. Met 160 ronden over 3 dagen reed het slechts een derde van bijvoorbeeld Ferrari, dat het meeste aantal ronden reed.

Groot vraagteken

De snelheid was er ook niet voor het Amerikaanse team, omdat ze moeite hadden om de lange runs te maken die hen een beter begrip van hun VF-22 zouden hebben gegeven. Nikita Mazepin eindigde met een 1:21.512 als veertiende snelste algemeen, terwijl Mick Schumacher een beste tijd van 1:21.949 klokte, de achttiende tijd van de 21 coureurs.

Het enige waar Steiner op dit moment zeker van is gaat over de rode lantaarn. Die was het afgelopen seizoen veelvuldig voor het Amerikaanse team, maar dat zal dit jaar niet zo zijn. Hij zei tegen motorsport.com: "Ik denk dat niemand weet waar iemand staat. Uiteraard denk ik niet dat wij de snelsten zijn, maar ik denk ook niet dat wij de langzaamste zijn."