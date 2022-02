Oekraïense autosportbond wil Mazepin uit zijn F1-stoel bij Haas

De Oekraïense autosportbond heeft contact gezocht met de FIA en hierbij een dringend verzoek neergelegd. Het vraagt om alle coureurs die racen onder de Russische of Wit-Russische (Belarus) vlag uit worden gesloten van autosport competities.

Mocht de FIA hier hetzelfde over denken en de sancties doorvoeren betekent dit dat Nikita Mazepin zijn stoeltje bij Haas sowieso kwijt raakt. Haas besloot donderdagavond tijdens de testsessie in Barcelona om alle Uralkali sponsoring van de wagen en teamuitingen te verwijderen. Uralkali is het bedrijf van de vader van Mazepin, Dmitry, die goede banden heeft met Vladimir Poetin.

Als gevolg daarvan is het al mogelijk dat Mazepin zijn stoeltje bij Haas kwijt raakt. Haas-teambaas Guenther Steiner zei hierover, vlak voor hij vertrok uit Barcelona: "Onze advocaten gaan volgende week kijken naar de juridische gevolgen van het verwijderen van Uralkali. Daarna weten we meer."

Hiermee liet Steiner ruimte voor speculaties. Het lijkt echter niet waarschijnlijk dat Uralkali, hoofdsponsor van Haas, wel blijft betalen maar geen sponsoruitingen krijgt. Een logisch gevolg hiervan zou zijn dat Mazepin dus ook zijn stoeltje kwijt raakt.