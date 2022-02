Testupdate Barcelona dag 2: Problemen voor Perez, AlphaTauri vliegt

Na een korte lunchbreak zette de heren coureurs hun helm weer op voor weer een middagsessie testen in Barcelona. Bij veel teams kropen er deze middag coureurs in de wagens die tijdens de ochtendsessie moesten toekijken. Bij Ferrari mocht bijvoorbeeld Charles Leclerc plaatsnemen achter het stuur en bij Mercedes draaide George Russell de baan op.

Bij Red Bull Racing bleef Sergio Perez gewoon zitten. De Mexicaan had de ochtendsessie in mineur afgesloten, hij moest zijn Red Bull naast de baan parkeren en de monteurs moesten hun handen uit de mouwen steken. Maar ook in de middag waren er nog problemen. Perez reed wel enkele rondjes maar hij stond ook geruime tijd binnen. Er ging kostbare tijd verloren voor de Oostenrijkse renstal en Perez moest met lede ogen aanzien hoe de concurrentie wel meters maakte.

Haas

Hij was echter niet de enige coureur met probleempjes. Ook Nikita Mazepin moest zijn wagen naast de baan parkeren en dat kwam ongelegen. Het team van Haas was bezig met meters maken nadat de problemen zich opstapelde tijdens de eerste testdag. Mazepin kon echter al snel weer de baan op terwijl zich donkere wolken boven het team bevinden. Door de inval van Rusland op Oekraïne kan men bij het team zomaar in de problemen komen door de sanctie tegen Rusland. Het bedrijf Russische Uralkali is immers de hoofdsponsor van de ploeg.

Asfaltvreters

Bij AlphaTauri en Alpine scheen de zon juist. Pierre Gasly en Esteban Ocon reden beide ruim honderd rondjes en dat is goed nieuws voor de teams. Gasly reed de meeste rondjes en was daarnaast ook nog eens zeer vlot. Ook bij Ferrari waren ze weer zeer snel bezig. Leclerc noteerde snelle tijden en daarnaast reed hij ook veel rondjes. Positief nieuws voor de Italiaanse ploeg.

Zhou

Bij het team van Alfa Romeo kon men zich aardig revancheren na weer een verloren ochtend. Debutant Guanyu Zhou reed ruim zestig ronden en kon terugkijken op een aardige vuurdoop. Ook regerend constructeurskampioen Mercedes kan tevreden zijn, Russell reed de nodige rondjes en was daarnaast ook nog eens redelijk vlot. De tijden zeggen natuurlijk helemaal niets maar men kan wel concluderen dat Ferrari en McLaren nog steeds het tempo te pakken hebben.