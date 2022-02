Williams maakt planning wintertest bekend

Ook het team van Williams heeft hun bezetting voor de wintertest in Barcelona bekend gemaakt. De Britse renstal volgt het voorbeeld van andere renstallen en men zal Nicholas Latifi en Alexander Albon afwisselend in de nieuwe wagen laten plaatsnemen. De coureurs krijgen beide evenveel tijd op de baan.

Latifi zal morgenochtend het spits afbijten op het Spaanse circuit. De Canadees zal de middag vanaf de zijlijn gaan bekijken want dan mag Albon achter het stuur kruipen. Op de donderdag begint Albon en mag Latifi in de middag plaatsnemen in de cockpit van het team. Op de vrijdag begint Latifi de dag en mag Albon de testweek afsluiten.

Here's how we'll shape up for the pre-season track session in Barcelona! 🇪🇸



Wed AM 👉 NL6

Wed PM 👉 AA23



Thurs AM 👉 AA23

Thurs PM 👉 NL6



Fri AM 👉 NL6

Fri PM 👉 AA23 pic.twitter.com/aWIQcuwQDS