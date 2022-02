Haas-coureurs wisselen elkaar af bij eerste wintertest

Deze week vindt de eerste testweek van het Formule 1-seizoen plaats in Barcelona. De heren coureurs zullen dan voor het eerst uitgebreid kennis kunnen maken met hun gloednieuwe bolides. Het is belangrijk dat de coureurs aan genoeg rondjes komen aangezien men moet wennen aan de wagens onder de nieuwe reglementen.

Langzamerhand wordt het steeds duidelijker wie wanneer achter het stuur mag plaatsnemen. Ook het team van Haas maakt duidelijk wie wanneer mag gaan rijden. Mick Schumacher en Nikita Mazepin zullen elkaar afwisselen. Dat betekent dat beide heren elke dag allebei een dagdeel voor hun kiezen krijgen. Mazepin zal woensdag het spits afbijten en de rest van de planning is hieronder te zien.

Back on track real soon 💪



Confirming our line up for this week’s pre-season session in Barcelona ⤵️#HaasF1 pic.twitter.com/nPhN3WoJGP