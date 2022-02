Mazepin de baan op voor Haas-shakedown

Deze week zullen alle Formule 1-teams afreizen naar Barcelona voor de eerste wintertest van het nieuwe seizoen. Enkele teams en coureurs bevinden zich al in Spanje en stomen zich daar klaar voor de test. Ook het team van Haas is al neergestreken in het warme land in Zuid-Europa.

Het Amerikaanse team is zelfs al gearriveerd op het circuit in Barcelona. Ze zijn zelfs al de baan opgegaan met de gloednieuwe VF22. Nikita Mazepin stuurde de nieuwe wagen vanochtend de baan op voor de shakedown. De Russische coureur verkende het circuit met de wagen die het team voorheen alleen had laten zien in enkele renders.