Alpine sluit verwachte sponsordeal met BWT

Het nieuws hing al geruime tijd in de lucht maar vandaag is het werkelijkheid geworden: BWT is de nieuwe titelsponsor van het team van Alpine. Het waterbedrijf sierde de afgelopen jaren de flanken van de wagens van Aston Martin en voorheen Racing Point. De watergigant verliet de Britse renstal echter aan het einde van het vorige seizoen.

BWT vertrekt dus niet uit de sport. Het bedrijf heeft een langdurige deal gesloten met het Franse team van Alpine. De deal zorgt er ook voor dat de Franse renstal voortaan door het leven gaat als 'BWT Alpine F1 Team'. Het team geeft ook aan dat het roze van BWT terug zal komen in de herkenbare blauwe livery van Alpine.

Alpine en de nieuwe hoofdsponsor gaan ook samenwerken op het gebied van duurzaamheid. Cédric Journel, de vicepresident van het team op het gebied van Sales en Marketing is tevreden. "We zijn blij dat we kunnen aankondigen dat BWT onze nieuwe titelsponsor wordt. Allebei onze agenda's zijn erop gericht om wegwerp-plastic de wereld uit te helpen. Daarnaast willen we het platform van de Formule 1 gebruiken om BWT te steunen in hun strijd tegen de oneerlijke distributie van schoon en gezond drinkwater."