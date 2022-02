'Red Bull loopt achter op Mercedes, Aston Martin hoopt eerste test deel te nemen'

De Formule 1-teams zijn al enkele weken volop in de voorbereiding van het seizoen 2022. Het zorgt voor veel stress en overuren, vooral bij de teams die niet op schema lopen. Red Bull Racing en Aston Martin zijn twee namen die genoemd worden, zo melden bronnen aan GPToday.net. Het laatstgenoemde team begeeft zich echter wel in de problemen omdat het de wagen van 2022 niet op tijd af krijgt en daarmee mogelijk de eerste testsessie in Barcelona moet missen.

Aston Martin werkt aan een oplossing om dit probleem te verhelpen. Het heeft namelijk extra inzet van een derde partij ingeroepen. Die zouden onderdelen kunnen produceren voor het team, zodat zij wel bij de eerste test aanwezig kunnen zijn. Welke onderdelen de fabriek gaat produceren is niet duidelijk. Als het Aston Martin lukt om in Barcelona aanwezig te zijn zal het moeten uitkijken voor crashes, vanwege het gebrek aan reserveonderdelen.

Haas haalt test wel, maar moet beperken in onderdelen

Het Amerikaanse Haas F1-team haalt naar waarschijnlijkheid de eerste test wel. Het team beoogde de test niet te halen, maar ligt momenteel nog maar iets achter op schema. Het zou dus betekenen dat ook dit team maar weinig onderdelen meeneemt naar Spanje, waar de eerste testdagen zijn.

AlphaTauri en McLaren enige teams met echte bolide

AlphaTauri en McLaren zullen volgens de berichten de enige teams zijn die hun echte bolide gaan presenteren. Dit betekent dus geen showcar, die Red Bull wel produceerde en puur voor de sponsors was. McLaren is van alle F1-teams als eerste begonnen aan de bouw van de 2022-bolide, waarna AlphaTauri en Mercedes volgden.

Red Bull Racing loopt achter op Mercedes, maar op schema

Mercedes begon al vroeg in 2021 met haar bolide voor 2022, terwijl Red Bull alle focus legde op de bolide van Verstappen waar de Nederlander kampioen mee werd. Dit zal waarschijnlijk geen groot nadeel zijn voor de renstal uit Milton Keynes, maar het kan Mercedes wel een klein voordeel opleveren. Al had dat laatstgenoemde team ook veel problemen met de betrouwbaarheid van de krachtbron. Het Duitse fabrieksteam hoopt die problemen de afgelopen maanden te hebben opgelost.

Alpine wordt mogelijk roze

Bij Alpine lijkt alles volgens schema te verlopen maar er is veel geheimzinnigheid over de kleurstelling. Er vinden veel veranderingen plaats bij de Fransen, met fabrieken in Frankrijk en Engeland. Personele veranderingen maar ook op technisch vlak zou het team een andere auto willen bouwen.

Over de kleurstelling vertelde een bron een onze redactie dat er intern het gerucht gaat dat de wagen mogelijk roze zou worden.