Hamilton weer begonnen met trainen

Afgelopen weekend beëindigde Lewis Hamilton zijn langdurige radiostilte. De Brit postte een foto van zichzelf op social media en sindsdien pakte hij de telefoon er weer veelvuldig bij. Alles lijkt er dan ook op te wijzen dat hij gewoon doorgaat met racen, de geruchtenstroom is compleet stilgevallen.

Hamilton zweeg sinds zijn nederlaag in het kampioensduel met Max Verstappen. Door zijn langdurige stilte begon met te twijfelen aan het vervolg van zijn loopbaan. De zevenvoudig wereldkampioen zou namelijk zo teleurgesteld zijn dat hij ermee wilde stoppen. Nu hij terug is lijkt het erop dat alle geruchten naar het rijk der fabelen kunnen worden verwezen.

📸 | De volta com a Angela

📲 Lewis via Instagram Stories pic.twitter.com/BHciM3Xpmx — Lewis Hamilton News 🇧🇷 (@LH44NEWS) February 7, 2022

De Mercedes-coureur zit namelijk niet stil. Op zijn Instagram Stories laat hij namelijk zien dat hij keihard aan het trainen is. Hamilton stond namelijk voor dag en dauw op om samen met zijn trouwe trainer Angela Cullen te gaan hardlopen in Londen. Het lijkt er dus op dat Hamilton gewoon weer terug is.