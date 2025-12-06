user icon
icon

Drama voor Hamilton: Ferrari-coureur sneuvelt wéér in Q1

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Drama voor Hamilton: Ferrari-coureur sneuvelt wéér in Q1

De nachtmerrie waar Lewis Hamilton en Ferrari in leven heeft een nieuw hoofdstuk erbij gekregen. De zevenvoudig wereldkampioen kwam tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Abu Dhabi niet verder dan een zestiende plaats en ligt voor de derde keer achter elkaar uit Q1. 

Ook het weekend in Abu Dhabi verloopt als een hel voor Hamilton. De man uit Stevenage crashte tijdens de derde vrije training, dus kwam hij al met weinig zelfvertrouwen in de kwalificatie terecht. Daar kwam hij niet verder dan een zestiende plaats en dus zitten zijn kwalificaties er voor Ferrari dit seizoen op. Na Las Vegas, Qatar en nu ook Abu Dhabi, ligt Hamilton er voor de derde keer achter elkaar uit in Q1. "Ja maat, het spijt me enorm", zo klonk de Brit radeloos op de boardradio.

Meer over Ferrari Ferrari wijst vervanger aan voor Lewis Hamilton

Ferrari wijst vervanger aan voor Lewis Hamilton

3 dec
 Ferrari grijpt in: Hamilton start sprint vanuit pitlane

Ferrari grijpt in: Hamilton start sprint vanuit pitlane

29 nov

Drama voor Hamilton 

Het eerste seizoen van Hamilton bij Ferrari - wat dramatisch verloopt - lijkt als een nachtkaars uit te gaan. Na zijn sprintoverwinning in China, is het alleen maar bergafwaarts gegaan voor de man die met veel bombarie overkwam van Mercedes en Carlos Sainz moest vervangen. Met een reeks slechte kwalificaties, nul podiumplekken en Charles Leclerc die constant de snelste Ferrari-rijder is, lijkt de gifbeker nog lang niet leeg. 

Nog één race, en dan zijn Hamilton en Ferrari er doorheen. Aankomend Formule 1-seizoen gaan de reglementen op de schop, wat weer nieuwe kansen biedt aan de Engelsman en de Scuderia om weer succesvol te zijn. De motor-, aerodynamica en chassis zullen omgetoverd worden, waardoor er in 2026 nieuwe F1-auto's te bewonderen zullen zijn.

 

schwantz34

Posts: 41.538

De goat alweer het bokje in 1. Je kan veel over Ham zeggen maar constant is hij in ieder geval wel,



constant slecht!

  • 11
  • 6 dec 2025 - 16:00
F1 Nieuws Formule 1 F1 Lewis Hamilton Ferrari GP Abu Dhabi 2025

Reacties (10)

Login om te reageren
  • RonHymer

    Posts: 55

    De mannen van Ferrari hebben de handen vol met die auto zeg. Helaas voor Hamilton is dit fors te langzaam.

    • + 0
    • 6 dec 2025 - 15:42
    • RonHymer

      Posts: 55

      Ai dat was een geknakte Hamilton voor de camera van Sky. Schudde en knikte alleen maar.

      • + 2
      • 6 dec 2025 - 15:54
    • 919

      Posts: 3.893

      Oef... Pijnlijk...

      • + 1
      • 6 dec 2025 - 16:12
  • Snorremans

    Posts: 149

    Goat? Yeah right..😜

    Natuurlijk is de Ferrari niet de beste van het veld maar hij had in iedergeval sneller kunnen zijn dan Leclerc. En dat hebben we eigenlijk het hele seizoen nog niet gezien.

    • + 6
    • 6 dec 2025 - 15:49
    • Kubica

      Posts: 5.669

      Got Outpaced Again Today …

      • + 5
      • 6 dec 2025 - 16:20
    • f1 benelux

      Posts: 4.242

      GOAT is een onbestaand gegeven.
      All time? ... Volgens mij is de tijd nog steeds aan 't tikken ...






      Zo ..

      • + 0
      • 6 dec 2025 - 16:31
  • schwantz34

    Posts: 41.534

    De goat alweer het bokje in 1. Je kan veel over Ham zeggen maar constant is hij in ieder geval wel,



    constant slecht!

    • + 10
    • 6 dec 2025 - 16:00
    • F1jos

      Posts: 4.896

      Constant, Lewis: “I’m sorry, so sorry “.
      Brende Lee

      • + 2
      • 6 dec 2025 - 16:30
  • Spannenburg

    Posts: 138

    Wat ik gewoon niet begrijp bij Ferrari: je hebt in het eerste deel van het seizoen best een redelijke auto, die ontwikkel je vervolgens niet door maar hij wordt wel instabieler naarmate het seizoen vordert.

    • + 1
    • 6 dec 2025 - 16:36
  • oale

    Posts: 796

    Ik vind Hamilton bijzonder constant precies zoals dat hoort bij een GOAT

    • + 2
    • 6 dec 2025 - 16:45

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
800
2
Mercedes
457
3
Red Bull Racing
426
4
Ferrari
382
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
80
8
Haas F1
73
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.529
  • Podiums 132
  • Grand Prix 231
  • Land GB
  • Geb. datum 7 jan 1985 (40)
  • Geb. plaats Tewin, GB
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar