De nachtmerrie waar Lewis Hamilton en Ferrari in leven heeft een nieuw hoofdstuk erbij gekregen. De zevenvoudig wereldkampioen kwam tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Abu Dhabi niet verder dan een zestiende plaats en ligt voor de derde keer achter elkaar uit Q1.

Ook het weekend in Abu Dhabi verloopt als een hel voor Hamilton. De man uit Stevenage crashte tijdens de derde vrije training, dus kwam hij al met weinig zelfvertrouwen in de kwalificatie terecht. Daar kwam hij niet verder dan een zestiende plaats en dus zitten zijn kwalificaties er voor Ferrari dit seizoen op. Na Las Vegas, Qatar en nu ook Abu Dhabi, ligt Hamilton er voor de derde keer achter elkaar uit in Q1. "Ja maat, het spijt me enorm", zo klonk de Brit radeloos op de boardradio.

Mixed results for us in Q1, Charles makes it through to Q2, but unfortunately we lose @LewisHamilton in P16 pic.twitter.com/cVmu0ilWS9 — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) ___Escaped_link_6934644e5a623___

Drama voor Hamilton

Het eerste seizoen van Hamilton bij Ferrari - wat dramatisch verloopt - lijkt als een nachtkaars uit te gaan. Na zijn sprintoverwinning in China, is het alleen maar bergafwaarts gegaan voor de man die met veel bombarie overkwam van Mercedes en Carlos Sainz moest vervangen. Met een reeks slechte kwalificaties, nul podiumplekken en Charles Leclerc die constant de snelste Ferrari-rijder is, lijkt de gifbeker nog lang niet leeg.

Nog één race, en dan zijn Hamilton en Ferrari er doorheen. Aankomend Formule 1-seizoen gaan de reglementen op de schop, wat weer nieuwe kansen biedt aan de Engelsman en de Scuderia om weer succesvol te zijn. De motor-, aerodynamica en chassis zullen omgetoverd worden, waardoor er in 2026 nieuwe F1-auto's te bewonderen zullen zijn.