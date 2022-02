Hamilton laat van zich horen na radiostilte: "Ik ben terug"

Lewis Hamilton liet sinds de verloren wk-strijd niks van zich horen op zijn eigen kanalen, maar heeft nu een teken van leven gegeven. De Brit schreef op Instagram het volgende: "Ik was een tijdje weg, maar ben nu terug." Bij deze korte boodschap was een foto geplaatst met een lachende Hamilton in een prachtig decor met kale rotsen. Na eerder geposte odes van zijn team Mercedes aan het adres van de 37-jarige coureur, lijkt een vertrek van Hamilton uit de Formule 1 naar het rijk der fabelen te kunnen.

Stroom aan geruchten

Tijdens de periode dat Hamilton zich afzonderde van de buitenwereld begonnen fans en F1-prominenten te twijfelen of de zevenvoudig wereldkampioen terug zou keren op de grid. Toto Wolff, de teambaas van Hamilton bij Mercedes, gaf extra voer voor deze geruchten door in het midden te laten wat de toekomstplannen zijn van de stercoureur. Dat Hamilton nog een tweejarig contract heeft, speelde op dat moment geen rol van betekenis. Tenslotte nam zijn voormalig teamgenoot Nico Rosberg ook zomaar de benen na zijn titel in 2016.

Masi in de wet!

Mede door het controversiële optreden van wedstrijdleider Michael Masi in de slotrace, verloor Hamilton de rijderstitel en daarmee een historische achtste wereldkampioenschap. De gang van zaken, liet de Brit niet koud. Op het jaarlijkse FIA-gala ontbrak hij op de rode loper, terwijl de top drie van het kampioenschap verplicht is om te komen opdraven. Hamilton gaf daarmee een statement af zonder één woord te zeggen. Volgens insiders had de Mercedes-coureur geen vertrouwen meer in de FIA en was daarnaast diep teleurgesteld over het verlies na een intens en lang seizoen.

De FIA heeft na meerdere verzoeken vanuit het Mercedes-kamp en andere renstallen een onderzoek ingesteld naar de gebeurtenissen in de emiraat. De uitkomst wordt op 18 maart, vlak voor de openingsrace in Bahrein, gepubliceerd.