Haas: "Russische livery kan ons problemen geven"

Haas-teambaas Gunther Steiner heeft toegegeven dat het team problemen kan krijgen als het opnieuw kiest voor een op de Russische vlag geïnspireerde kleurstelling in 2022. Met de Russische Nikita Mazepin aan het stuur en het bedrijf van zijn vader Uralkali als titelsponsor, reed het kleine Amerikaanse team vorig jaar al met een livery gebaseerd op de witte, blauwe en rode Russische driekleur.

Nu Haas als eerste team zijn nieuwe kleurstelling en 2022-auto onthulde, is het duidelijk dat de Russische kleur dit jaar in wezen hetzelfde blijft.

Het was vorig jaar al een controversiële keuze, met Rusland in het middelpunt van een dopingschandaal waardoor het land verbannen werd binnen de sportwereld. Nu doemt zich een nieuw probleem op en dat zijn de militaire spanningen tussen Rusland, de Verenigde Staten en Europa torenhoog zijn te midden van het escalerende geschil over de Oekraïense grens - waarbij sommige insiders vrezen dat oorlog mogelijk is.

Toen Steiner werd gevraagd naar de controversiële Russische kleuren, zei hij: "We zijn niet betrokken bij politiek. Het is duidelijk dat we, net als iedereen, kijken naar alles wat er op dit moment in de wereld gebeurt. Als er problemen zijn, zullen we die oplossen."

"Maar ik ben blij dat we daar nu niet bij betrokken zijn. En we kunnen er ook niets aan doen. We doen aan sport, niet aan politiek."