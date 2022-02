Haas onthult nieuwe livery voor 2022

Het Amerikaanse team van Haas heeft als eerste team beelden gedeeld van de nieuwe wagen voor 2022. Hiermee bieden ze als eerste team een blik op de wagens onder de nieuwe reglementen. Vandaag deelde de renstal enkele digitale foto's van de nieuwe VF22. De foto's geven echter echt beeld van de nieuwe wagen.

Gisteren maakte het team bekend dat ze de livery van de nieuwe wagen vandaag al zouden onthullen. De ploeg voegde daad bij het woord en de wereld kan nu genieten van een eerste blik op de 2022-wagens. De kleurstelling verschilt amper met die van het voorgaande seizoen. Hoofdsponsor Uralkali prijkt nog steeds of de wagen net als de Russische kleuren die de sponsor met zich meebrengt.

Haas

De vandaag gepresenteerde foto's zijn digitale renders de kans is dus groot dat de uiteindelijke VF22 er nogal anders uit gaat zien. Toch zijn ze bij de ploeg uiterst in hun nopjes met de wagen. Teameigenaar Gene Haas spreekt zich in een persbericht uit: "Het is die tijd van het jaar waar je gewoonlijk positief bent over het harde werk dat iedereen heeft geleverd om iets productiefs op de baan te krijgen."

Steiner

Ook de markante teambaas Günther Steiner is zeer tevreden met het geleverde werk. De Italiaan is trots op zijn manschappen: "We weten allemaal waar het team tot in staat is, dat hebben we in het verleden wel bewezen. Ik heb het volste vertrouwen dat we met deze auto kunnen laten zien wat we kunnen mee doen tijdens de weekenden."