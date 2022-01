Fittipaldi stapt in Haas bij mogelijke Ferrari-invalbeurt Schumacher

Het team van Haas hoopt in 2022 weer mee te kunnen strijden voor de punten. De Amerikaanse renstal zal dat blijven doen met het duo Mick Schumacher en Nikita Mazepin. De twee debuteerden vorig jaar in de Formule 1 en dat verliep niet altijd even rooskleurig. Toch heeft Schumacher zichzelf beloond.

De Duitser combineert zijn Haas-zitje aankomend seizoen namelijk met een parttime reserverol bij Ferrari. Hij maakt deel uit van het juniorenprogramma van Ferrari en zal dus mogen invallen als er iets aan de hand is met de Ferrari-coureurs. Hij deelt deze rol met Antonio Giovinazzi maar is tegelijkertijd ook nog Haas-coureur.

Fittipaldi

Bij Haas weet men dat het daarom belangrijk is om een extra coureur achter de hand te houden. De Amerikaanse renstal kan echter opgelucht adem halen. Pietro Fittipaldi is namelijk ook aankomend seizoen de derde coureur van Haas. De Braziliaan mocht in 2020 zijn debuut maken in de Formule 1 toen Romain Grosjean niet kon rijden door zijn vuurbalcrash.

Partner

Haas-teambaas Günther Steiner maakt zich dan ook weinig zorgen. Hij heeft de situatie wel overlegd met Ferrari. De flamboyante Italiaanse Haas-baas legt het uit in gesprek met Racer: "Ik ben erg blij voor Mick en ik heb natuurlijk gesprekken gevoerd met Mattia Binotto. Voor Pietro betekent dit dat hij blij kan zijn! Dit hoort erbij als je een partner-team bent."