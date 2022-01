Marko complimenteert ex-pupil Sainz: "Laat zien dat Leclerc geen wonderkind is"

Carlos Sainz was jarenlang een van de grootste beloftes van Red Bull Racing. De Spanjaard maakte onderdeel uit van het junior team en debuteerde tegelijkertijd met Max Verstappen bij Toro Rosso in 2015. Maar al vrij snel koos hij zijn eigen pad en dat legde hem geen windeieren. Sainz rijdt tegenwoordig voor Ferrari en dat gaat hem goed af.

Aan het einde van 2017 verruilde Sainz Toro Rosso voor het team van Renault en sindsdien heeft hij geen meter meer gereden onder de Red Bull vlag. Na zijn Renault-avontuur maakte hij in 2019 de overstap naar het team van McLaren en daar kwam zijn carrière in een stroomversnelling. Zijn resultaten waren zó sterk dat Ferrari hem verleidde voor een overstap. Vorig seizoen reed hij zijn eerste jaar in het rood en hij was meteen sneller dan zijn teamgenoot Charles Leclerc.

Meer over Charles Leclerc Leclerc vreest nieuwe banden: "Maakt het nogal tricky"

Uitstekend

Red Bull-adviseur Helmut Marko vindt het niet vreemd dat zijn voormalige pupil nu zo goed voor de dag komt. De Oostenrijker ,die ook over de talententak gaat, deelt in gesprek met Autobild complimenten uit: "Carlos is echt een uitstekende coureur. Zijn vertrek bij Red Bull heeft helemaal niets te maken met zijn prestaties."

Wonderkind

Zijn grootste wapenfeit in zijn eerste Ferrari-jaar is het feit dat hij teamgenoot Leclerc heeft verslagen. De Monegask rijdt als sinds 2019 voor Ferrari en leek de kopman te gaan worden van de legendarische renstal. Niets bleek minder waar en Sainz toonde zich de snelste van de twee. Marko lacht in zijn vuistje: "Hij laat de mensen zien dat Leclerc niet het wonderkind is wat velen in hem zagen."